Əraqçi: ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki faktiki hərbi xərcləri rəsmi rəqəmləri əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir
Region
- 01 may, 2026
- 13:47
ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki əməliyyatında faktiki hərbi xərcləri rəsmi olaraq səsləndirilən rəqəmləri əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Pentaqon yalan danışır. Netanyahunun avantürası ABŞ-yə artıq 100 milyard dollara başa gəlib, bu da iddia ediləndən dörd dəfə çoxdur. Amerikalı vergi ödəyiciləri üçün dolayı xərclər qat-qat yüksəkdir", - o bildirib.
Əraqçi qeyd edib ki, onun qiymətləndirməsinə görə, hər bir ABŞ ailəsinə düşən aylıq yük təxminən 500 dollar təşkil edir və artmaqda davam edir.
"İlk növbədə İsrail həmişə o deməkdir ki, ABŞ ən sonuncu növbədədir", - o bildirib.
00:55
Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnibHadisə
00:20
Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaqDigər ölkələr
00:09
Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilərDaxili siyasət
23:50
Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdırDigər ölkələr
23:34
Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edibRegion
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14
TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:56
Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcəkDigər ölkələr
22:34