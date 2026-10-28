Dövlət Komitəsinin sədri: Azərbaycan bələdiyyələrində qadınların təmsilçiliyi 39,3 %-ə qədər artıb
Xarici siyasət
- 28 oktyabr, 2026
- 10:45
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan bələdiyyələrində qadınların təmsilçiliyi 2004-cü ildəki 4 %-dən 2025-ci ildə 39,3 %-ə, Milli Məclisdə isə 11,2 %-dən 20,8 %-ə qədər artıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, əldə olunan irəliləyiş ölkədə qadınların siyasi və ictimai iştirakçılığının genişləndirilməsi üzrə görülən işlərin nəticələrini əks etdirir.
Xəbər yenilənir
Председатель Госкомитета: Представительство женщин в муниципалитетах Азербайджана выросло до 39,3%
State Committee Chair: Women's representation in Azerbaijan's municipalities rises to 39.3%
Son xəbərlər
11:34
AMB: BOKT-ların verdiyi biznes kreditləri üzrə ehtiyat tələbləri yumşaldılıbMaliyyə
11:33
Azər Bağırov: "Arsen Venger kimi mütəxəssislə fikir mübadiləsi məşqçilər üçün olduqca dəyərlidir"Futbol
11:30
Rəhman Hümmətov: "Bakı taksilərin orta yaşına görə Avropada lider şəhərlər sırasındadır"İnfrastruktur
11:26
Planet FM Qafqazın radio məkanında ilkə imza atıbMedia
11:24
Azərbaycanda gələn il bütün köhnə avtobuslar yenilənəcəkİnfrastruktur
11:23
Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4,5 dəfə artırıbEnergetika
11:20
Elnur Soltanov: "Azərbaycan enerji sektorunda bazar şərtləri ilə rəqabət aparır"Energetika
11:19
Fransada etirazçılar dəyən ziyana görə 10 min avroya qədər ödəniş etməyə məcbur edilə bilərDigər ölkələr
11:17
Azərbaycanda "Maraqlar toqquşması haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıbMilli Məclis