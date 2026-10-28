İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Dövlət Komitəsinin sədri: Azərbaycan bələdiyyələrində qadınların təmsilçiliyi 39,3 %-ə qədər artıb

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 10:45
    Dövlət Komitəsinin sədri: Azərbaycan bələdiyyələrində qadınların təmsilçiliyi 39,3 %-ə qədər artıb

    Azərbaycan bələdiyyələrində qadınların təmsilçiliyi 2004-cü ildəki 4 %-dən 2025-ci ildə 39,3 %-ə, Milli Məclisdə isə 11,2 %-dən 20,8 %-ə qədər artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əldə olunan irəliləyiş ölkədə qadınların siyasi və ictimai iştirakçılığının genişləndirilməsi üzrə görülən işlərin nəticələrini əks etdirir.

    Xəbər yenilənir

    Bahar Muradova Milli Məclis VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
    Председатель Госкомитета: Представительство женщин в муниципалитетах Азербайджана выросло до 39,3%
    State Committee Chair: Women's representation in Azerbaijan's municipalities rises to 39.3%
    44 filmi
    44 filmi

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