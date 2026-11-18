FIBA Avropa Kuboku: "LANDAU Lions" "Previdza" komandasına məğlub olub
Komanda
- 18 noyabr, 2026
- 20:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol klubu FIBA Avropa Kubokunda növbəti matçına çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, VII turda Slovakiya təmsilçisi "Prievidza" ilə qarşılaşan Erhan Tokerin baş məşqçi olduğu komanda rəqibinə uduzub - 93:97.
G qrupunun matçı Bakı İdman Sarayında keçirilib.
Xatırladaq ki, qrupda daha əvvəl keçirdiyi 6 görüşün cəmi birində qələbə qazanmağı bacaran "LANDAU Lions" 8 xalla sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
21:52
Pentaqon rəhbəri müvəqqəti hakimiyyətlə danışıqlar aparmaq üçün Venesuelaya səfər edibDigər ölkələr
21:50
"Gəncə" FIBA Avropa Kubokunda Yunanıstan komandasına uduzubKomanda
21:50
ABŞ kəşfiyyatı İran tərəfindən terror təhdidlərinin artdığını bəyan edibDigər ölkələr
21:44
İran ABŞ-də infrastruktura kiberhücumları aktivləşdiribDigər ölkələr
21:36
Foto
Qazaxda baş verən qəzada ölənlərin sayı dördə çatıb – Yenilənib-2Hadisə
21:29
Estoniya parlamenti Rusiya ilə sərhədin bağlanması haqqında təklifi dəstəkləyibDigər ölkələr
21:14
Demokratlar ABŞ Konqresinin spikeri vəzifəsinə Hakim Cefrisin namizədliyini irəli sürüblərDigər ölkələr
20:57
FIBA Avropa Kuboku: "LANDAU Lions" "Previdza" komandasına məğlub olubKomanda
20:46
Foto
Bərdədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş veribHadisə