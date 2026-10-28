Председатель Госкомитета: Представительство женщин в муниципалитетах Азербайджана выросло до 39,3%

Представительство женщин в муниципалитетах Азербайджана выросло с 4% в 2004 году до 39,3% в 2025 году, а в Милли Меджлисе - с 11,2% до 20,8%.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

По ее словам, достигнутый прогресс отражает результаты работы по расширению политического и общественного участия женщин в стране.

Она также отметила важность расширения экономических возможностей женщин, развития предпринимательства и наставничества, повышения цифровой инклюзии и обеспечения девочкам доступа к качественному образованию.

Говоря о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана и реализации программы Великого возвращения, председатель комитета отметила, что женщины и девочки могут сыграть важную роль в развитии новых сообществ.

"Повышение занятости женщин, поддержка их предпринимательских инициатив и развитие цифровых навыков будут способствовать повышению экономической и общественной активности семей, возвращающихся на освобожденные территории", - отметила она.

Бахар Мурадова также заявила о готовности Азербайджана делиться своим опытом с другими странами, в том числе в вопросах восстановления территорий, затронутых конфликтами, и расширения возможностей для женщин и девочек.

Она подчеркнула, что одним из главных результатов форума должно стать преобразование общих вызовов в конкретные направления международного сотрудничества.