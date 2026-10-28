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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Председатель Госкомитета: Представительство женщин в муниципалитетах Азербайджана выросло до 39,3%

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 10:36
    Председатель Госкомитета: Представительство женщин в муниципалитетах Азербайджана выросло до 39,3%

    Представительство женщин в муниципалитетах Азербайджана выросло с 4% в 2004 году до 39,3% в 2025 году, а в Милли Меджлисе - с 11,2% до 20,8%.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

    По ее словам, достигнутый прогресс отражает результаты работы по расширению политического и общественного участия женщин в стране.

    Она также отметила важность расширения экономических возможностей женщин, развития предпринимательства и наставничества, повышения цифровой инклюзии и обеспечения девочкам доступа к качественному образованию.

    Говоря о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана и реализации программы Великого возвращения, председатель комитета отметила, что женщины и девочки могут сыграть важную роль в развитии новых сообществ.

    "Повышение занятости женщин, поддержка их предпринимательских инициатив и развитие цифровых навыков будут способствовать повышению экономической и общественной активности семей, возвращающихся на освобожденные территории", - отметила она.

    Бахар Мурадова также заявила о готовности Азербайджана делиться своим опытом с другими странами, в том числе в вопросах восстановления территорий, затронутых конфликтами, и расширения возможностей для женщин и девочек.

    Она подчеркнула, что одним из главных результатов форума должно стать преобразование общих вызовов в конкретные направления международного сотрудничества.

    Бахар Мурадова Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей VII Всемирный форум межкультурного диалога Великое возвращение
    Dövlət Komitəsinin sədri: Azərbaycan bələdiyyələrində qadınların təmsilçiliyi 39,3 %-ə qədər artıb
    State Committee Chair: Women's representation in Azerbaijan's municipalities rises to 39.3%
    44 filmi
    44 filmi

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