Kamran Əliyev: Korrupsiya ilə mübarizədə səylərimizi birləşdirməliyik
Xarici siyasət
- 28 oktyabr, 2026
- 10:46
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Azərbaycanın antikorrupsiya siyasətinin digər mühüm istiqaməti beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu sosial bəla ilə mübarizə aparmaq üçün səylər birləşdirilməlidir:
"Əminəm ki, bugünkü tədbir çərçivəsində aparılacaq müzakirələr korrupsiyaya qarşı qlobal mübarizədə üzərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri nəzərdən keçirmək və yeniləmək imkanı yaradacaq".
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