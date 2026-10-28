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    Генпрокурор Азербайджана призвал к объединению усилий в борьбе с коррупцией

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 11:13
    Генпрокурор Азербайджана призвал к объединению усилий в борьбе с коррупцией

    Сотрудничество и обмен опытом с международными партнерами входят в число важнейших направлений антикоррупционной политики Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на третьем заседании высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

    По его словам, для эффективной борьбы с коррупцией необходимо объединить усилия.

    "Уверен, что дискуссии в рамках сегодняшнего мероприятия создадут возможность пересмотреть и обновить обязательства, которые мы взяли на себя в глобальной борьбе с коррупцией", - отметил К.Алиев.

    Кямран Алиев Борьба с коррупцией Организация исламского сотрудничества (ОИС)
    Kamran Əliyev: Korrupsiya ilə mübarizədə səylərimizi birləşdirməliyik
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