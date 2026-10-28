Генпрокурор Азербайджана призвал к объединению усилий в борьбе с коррупцией

Сотрудничество и обмен опытом с международными партнерами входят в число важнейших направлений антикоррупционной политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на третьем заседании высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

По его словам, для эффективной борьбы с коррупцией необходимо объединить усилия.

"Уверен, что дискуссии в рамках сегодняшнего мероприятия создадут возможность пересмотреть и обновить обязательства, которые мы взяли на себя в глобальной борьбе с коррупцией", - отметил К.Алиев.