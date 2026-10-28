Генпрокурор Азербайджана призвал к объединению усилий в борьбе с коррупцией
Внешняя политика
- 28 октября, 2026
- 11:13
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Сотрудничество и обмен опытом с международными партнерами входят в число важнейших направлений антикоррупционной политики Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на третьем заседании высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.
По его словам, для эффективной борьбы с коррупцией необходимо объединить усилия.
"Уверен, что дискуссии в рамках сегодняшнего мероприятия создадут возможность пересмотреть и обновить обязательства, которые мы взяли на себя в глобальной борьбе с коррупцией", - отметил К.Алиев.
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