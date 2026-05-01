    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    При оплате проезда в общественном транспорта посредством системы NFC средства с карты клиента могут списываться с задержкой, что связано с отложенной авторизацией, которая используется при таких операциях.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении "BakıKart", Бакинского метрополитена и "BakuBus".

    Отмечается, что из-за этого списания происходят не мгновенно и иногда могут выглядеть как повторные. На деле каждая поездка учитывается отдельно и корректно.

    Текущие случаи "последовательного списания" связаны с задержкой обработки поездок, совершенных 24–27 апреля. То есть деньги, которые списываются сейчас, относятся к более ранним поездкам.

    Пассажирам советуют проверять историю операций по карте. Подчеркивается, что система списывает средства только за фактические поездки, без лишних начислений.

    Оператором проекта является "BakıKart". В случае возникновения каких-либо вопросов пассажирам рекомендуют обращаться напрямую к оператору проекта.

    Birgə açıqlama: NFC ödənişi zamanı hesabdan silinmənin gecikməsi avtorizasiya ilə bağlıdır

    Последние новости

    13:39

    Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:33

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    Инфраструктура
    13:32

    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

    Энергетика
    13:29

    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    13:28

    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Внешняя политика
    13:22

    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    13:19
    Фото

    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    Медиа
    13:16

    Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемы

    Внешняя политика
    13:14
    Фото

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей