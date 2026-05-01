BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

При оплате проезда в общественном транспорта посредством системы NFC средства с карты клиента могут списываться с задержкой, что связано с отложенной авторизацией, которая используется при таких операциях.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении "BakıKart", Бакинского метрополитена и "BakuBus".

Отмечается, что из-за этого списания происходят не мгновенно и иногда могут выглядеть как повторные. На деле каждая поездка учитывается отдельно и корректно.

Текущие случаи "последовательного списания" связаны с задержкой обработки поездок, совершенных 24–27 апреля. То есть деньги, которые списываются сейчас, относятся к более ранним поездкам.

Пассажирам советуют проверять историю операций по карте. Подчеркивается, что система списывает средства только за фактические поездки, без лишних начислений.

Оператором проекта является "BakıKart". В случае возникновения каких-либо вопросов пассажирам рекомендуют обращаться напрямую к оператору проекта.