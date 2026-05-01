В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

Во Дворце Канчеллерия в Ватикане 30 апреля состоялась церемония презентации проектов, реализованных совместно с Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Святого Престола и Италии, научные, политические и общественные деятели, представители дипломатического корпуса Ватикана и Италии.

На нем была представлена информация об истории сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом, а также о проектах, реализованных начиная с 2012 года.

Кроме того, в рамках мероприятия была представлена книга "Мосты культур" (Pontes Culturae), охватывающая эти проекты, а также документальный фильм, отражающий сложившиеся за прошедшие годы отношения дружбы и сотрудничества между Святым Престолом и Азербайджаном, культурно-гуманитарные инициативы Фонда Гейдара Алиева в Ватикане, а также проделанную работу по реставрации памятников исторического и религиозного наследия.