В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
- 01 мая, 2026
- 13:14
Во Дворце Канчеллерия в Ватикане 30 апреля состоялась церемония презентации проектов, реализованных совместно с Фондом Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Святого Престола и Италии, научные, политические и общественные деятели, представители дипломатического корпуса Ватикана и Италии.
На нем была представлена информация об истории сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом, а также о проектах, реализованных начиная с 2012 года.
Кроме того, в рамках мероприятия была представлена книга "Мосты культур" (Pontes Culturae), охватывающая эти проекты, а также документальный фильм, отражающий сложившиеся за прошедшие годы отношения дружбы и сотрудничества между Святым Престолом и Азербайджаном, культурно-гуманитарные инициативы Фонда Гейдара Алиева в Ватикане, а также проделанную работу по реставрации памятников исторического и религиозного наследия.