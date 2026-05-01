    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Во Дворце Канчеллерия в Ватикане 30 апреля состоялась церемония презентации проектов, реализованных совместно с Фондом Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Святого Престола и Италии, научные, политические и общественные деятели, представители дипломатического корпуса Ватикана и Италии.

    На нем была представлена информация об истории сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом, а также о проектах, реализованных начиная с 2012 года.

    Кроме того, в рамках мероприятия была представлена книга "Мосты культур" (Pontes Culturae), охватывающая эти проекты, а также документальный фильм, отражающий сложившиеся за прошедшие годы отношения дружбы и сотрудничества между Святым Престолом и Азербайджаном, культурно-гуманитарные инициативы Фонда Гейдара Алиева в Ватикане, а также проделанную работу по реставрации памятников исторического и религиозного наследия.

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева
    Vatikanda Heydər Əliyev Fondu ilə birgə layihələrin təqdimatına həsr olunan tədbir keçirilib

    Последние новости

    13:39

    Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:33

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    Инфраструктура
    13:32

    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

    Энергетика
    13:29

    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    13:28

    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Внешняя политика
    13:22

    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    13:19
    Фото

    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    Медиа
    13:16

    Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемы

    Внешняя политика
    13:14
    Фото

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей