В Иране назвали страны, судам которых разрешено проходить через Ормуз

Заместитель председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Амир Хайят Мугаддам заявил, что суда, плавающие под флагами Индии, Китая, Ирака и Катара, могут свободно проходить через Ормузский пролив.

Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское агентство ISNA.

"В настоящее время мы освободили суда Индии, Китая, Ирака и Катара от ограничений на проход через Ормузский пролив. Суда этих стран свободно проходят через пролив, США также не создают им препятствий", - заявил иранский чиновник.

Он подчеркнул, что с Катара не взимается пошлина за проход через Ормузский пролив. Это, по словам собеседника агентства, вытекает из определенных обстоятельств, поскольку Тегеран принимает решения с учетом взаимных интересов.

Представитель парламента отметил, что облегчение прохода для индийских судов преследует цель обеспечить импорт лекарств из этой страны, а льготы, применяемые к китайским судам, направлены на получение политической поддержки Пекина.

Иранский чиновник также пояснил, что с судов Индии и Китая взимается плата за проход, а для катарских судов такая оплата не предусмотрена.