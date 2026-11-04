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    В Иране назвали страны, судам которых разрешено проходить через Ормуз

    В регионе
    • 04 ноября, 2026
    • 01:26
    В Иране назвали страны, судам которых разрешено проходить через Ормуз

    Заместитель председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Амир Хайят Мугаддам заявил, что суда, плавающие под флагами Индии, Китая, Ирака и Катара, могут свободно проходить через Ормузский пролив.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское агентство ISNA.

    "В настоящее время мы освободили суда Индии, Китая, Ирака и Катара от ограничений на проход через Ормузский пролив. Суда этих стран свободно проходят через пролив, США также не создают им препятствий", - заявил иранский чиновник.

    Он подчеркнул, что с Катара не взимается пошлина за проход через Ормузский пролив. Это, по словам собеседника агентства, вытекает из определенных обстоятельств, поскольку Тегеран принимает решения с учетом взаимных интересов.

    Представитель парламента отметил, что облегчение прохода для индийских судов преследует цель обеспечить импорт лекарств из этой страны, а льготы, применяемые к китайским судам, направлены на получение политической поддержки Пекина.

    Иранский чиновник также пояснил, что с судов Индии и Китая взимается плата за проход, а для катарских судов такая оплата не предусмотрена.

    Ормузский пролив Исламская Республика Иран Индия Китайская Народная Республика (КНР) Ирак Катар
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