В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые игры 4-го тура общего этапа

В Лиге чемпионов УЕФА стартовали матчи 4-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено девять матчей.

Стамбульский "Галатасарай" дома со счетом 2:0 обыграл немецкий "Штутгарт". Испанская "Барселона" разгромила английскую "Астон Виллу" на "Камп Ноу", а мюнхенская "Бавария" на выезде одолела мадридский "Атлетико".

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

IV тур

"Галатасарай" (Турция) - "Штутгарт" (Германия) 2:0

"Шахтер" (Украина) - "Спортинг" (Португалия) 0:1

"Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия) 0:2

"Барселона" (Испания) - "Астон Вилла" (Англия) 3:0

"Будё-Глимт" (Норвегия) - "Лилль" (Франция) 0:0

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Интер" (Италия) 0:3

ЛАСК (Австрия) - "Слован" (Словакия) 4:0

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Рома" (Италия) 3:2

"Вильярреал" (Испания) - ПСЖ (Франция) 0:6

Остальные матчи тура состоятся 4 ноября.