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    В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые игры 4-го тура общего этапа

    Футбол
    • 04 ноября, 2026
    • 01:55
    В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые игры 4-го тура общего этапа

    В Лиге чемпионов УЕФА стартовали матчи 4-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено девять матчей.

    Стамбульский "Галатасарай" дома со счетом 2:0 обыграл немецкий "Штутгарт". Испанская "Барселона" разгромила английскую "Астон Виллу" на "Камп Ноу", а мюнхенская "Бавария" на выезде одолела мадридский "Атлетико".

    Лига чемпионов УЕФА

    Общий этап

    IV тур

    "Галатасарай" (Турция) - "Штутгарт" (Германия) 2:0

    "Шахтер" (Украина) - "Спортинг" (Португалия) 0:1

    "Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия) 0:2

    "Барселона" (Испания) - "Астон Вилла" (Англия) 3:0

    "Будё-Глимт" (Норвегия) - "Лилль" (Франция) 0:0

    "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Интер" (Италия) 0:3

    ЛАСК (Австрия) - "Слован" (Словакия) 4:0

    "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Рома" (Италия) 3:2

    "Вильярреал" (Испания) - ПСЖ (Франция) 0:6

    Остальные матчи тура состоятся 4 ноября.

    Лига чемпионов УЕФА
    Çempionlar Liqası: "Qalatasaray", "Barselona" və PSJ qalib gəlib
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