В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые игры 4-го тура общего этапа
- 04 ноября, 2026
- 01:55
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В Лиге чемпионов УЕФА стартовали матчи 4-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено девять матчей.
Стамбульский "Галатасарай" дома со счетом 2:0 обыграл немецкий "Штутгарт". Испанская "Барселона" разгромила английскую "Астон Виллу" на "Камп Ноу", а мюнхенская "Бавария" на выезде одолела мадридский "Атлетико".
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап
IV тур
"Галатасарай" (Турция) - "Штутгарт" (Германия) 2:0
"Шахтер" (Украина) - "Спортинг" (Португалия) 0:1
"Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия) 0:2
"Барселона" (Испания) - "Астон Вилла" (Англия) 3:0
"Будё-Глимт" (Норвегия) - "Лилль" (Франция) 0:0
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Интер" (Италия) 0:3
ЛАСК (Австрия) - "Слован" (Словакия) 4:0
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Рома" (Италия) 3:2
"Вильярреал" (Испания) - ПСЖ (Франция) 0:6
Остальные матчи тура состоятся 4 ноября.