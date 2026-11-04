EFE: Глава Минтранса Испании ушел со своего поста из-за ж/д катастрофы в Толедо

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте объявил об отставке.

Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE.

Решение, указывает издание, было принято на фоне железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

Утром 28 октября в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча) произошло столкновение двух пассажирских поездов, следующих по маршруту Мадрид - Севилья. В составах находились в общей сложности около 540 пассажиров. В результате трагедии погибли 74 человека.