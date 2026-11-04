EFE: Глава Минтранса Испании ушел со своего поста из-за ж/д катастрофы в Толедо
Другие страны
- 04 ноября, 2026
- 01:03
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Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте объявил об отставке.
Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE.
Решение, указывает издание, было принято на фоне железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.
Утром 28 октября в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча) произошло столкновение двух пассажирских поездов, следующих по маршруту Мадрид - Севилья. В составах находились в общей сложности около 540 пассажиров. В результате трагедии погибли 74 человека.
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