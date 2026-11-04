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    Валдас Дамбраускас: Мы проанализировали, как "Викинг" играл в предыдущих матчах

    Футбол
    • 04 ноября, 2026
    • 00:51
    Валдас Дамбраускас: Мы проанализировали, как Викинг играл в предыдущих матчах

    К матчу с "Викингом" в тактическом плане мы подготовились так же, как готовимся к любой другой игре.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер бакинского "Сабаха" Валдас Дамбраускас на пресс-конференции перед матчем против норвежского "Викинга" в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Специалист отметил, что уже проанализировали игру соперника.

    "Мы хорошо знаем, что "Викинг" делал в предыдущих матчах. Мы следим за всеми их играми. Мы видим, что это сильная команда. К игре готовы все 23 футболиста "Сабаха". Но решение по нескольким из них будет принято после вечерней тренировки", - уточнил он.

    В. Дамбраускас также отметил хорошую атмосферу в команде в преддверии игры.

    Отметим, что игра "Викинг" - "Сабах" стартует в полночь 5 ноября по бакинскому времени.

    Валдас Дамбраускас ФК Сабах Лига чемпионов УЕФА
    Valdas Dambrauskas: "Vikinq"lə matça digər oyunlardakı kimi hazırlaşmışıq
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