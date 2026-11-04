Валдас Дамбраускас: Мы проанализировали, как "Викинг" играл в предыдущих матчах

К матчу с "Викингом" в тактическом плане мы подготовились так же, как готовимся к любой другой игре.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер бакинского "Сабаха" Валдас Дамбраускас на пресс-конференции перед матчем против норвежского "Викинга" в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Специалист отметил, что уже проанализировали игру соперника.

"Мы хорошо знаем, что "Викинг" делал в предыдущих матчах. Мы следим за всеми их играми. Мы видим, что это сильная команда. К игре готовы все 23 футболиста "Сабаха". Но решение по нескольким из них будет принято после вечерней тренировки", - уточнил он.

В. Дамбраускас также отметил хорошую атмосферу в команде в преддверии игры.

Отметим, что игра "Викинг" - "Сабах" стартует в полночь 5 ноября по бакинскому времени.