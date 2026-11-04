Самолет рейса Белград — Москва из соображений безопасности вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Белград - Москва, по соображениям безопасности вернулся в аэропорт вылета.

Об этом балканское бюро Report сообщает со ссылкой на местный портал Nova.rs.

Согласно информации, самолет, выполнявший рейс JU134, вылетел из Белграда 3 ноября в 18:48 по местному времени. В небе над Литвой борту поступило указание вернуться в аэропорт Никола Тесла, откуда он вылетел.

По данным портала, на борту самолета находились председатель Социалистического движения Сербии Александр Вулин, директор компании Srbijagas Душан Баятович и председатель Сербской народной партии (SNP) Ненад Попович.

Собеседник издания отметил, что указание о возвращении самолета отдал директор по корпоративной безопасности аэропорта. По данным платформы FlightRadar, самолет сел в Белграде незадолго до 22:00 по местному времени.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.