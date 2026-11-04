Самолет рейса Белград — Москва из соображений безопасности вернулся в аэропорт вылета
- 04 ноября, 2026
- 02:10
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Пассажирский самолет, следовавший рейсом Белград - Москва, по соображениям безопасности вернулся в аэропорт вылета.
Об этом балканское бюро Report сообщает со ссылкой на местный портал Nova.rs.
Согласно информации, самолет, выполнявший рейс JU134, вылетел из Белграда 3 ноября в 18:48 по местному времени. В небе над Литвой борту поступило указание вернуться в аэропорт Никола Тесла, откуда он вылетел.
По данным портала, на борту самолета находились председатель Социалистического движения Сербии Александр Вулин, директор компании Srbijagas Душан Баятович и председатель Сербской народной партии (SNP) Ненад Попович.
Собеседник издания отметил, что указание о возвращении самолета отдал директор по корпоративной безопасности аэропорта. По данным платформы FlightRadar, самолет сел в Белграде незадолго до 22:00 по местному времени.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.