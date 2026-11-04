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    Самолет рейса Белград — Москва из соображений безопасности вернулся в аэропорт вылета

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 02:10
    Самолет рейса Белград — Москва из соображений безопасности вернулся в аэропорт вылета

    Пассажирский самолет, следовавший рейсом Белград - Москва, по соображениям безопасности вернулся в аэропорт вылета.

    Об этом балканское бюро Report сообщает со ссылкой на местный портал Nova.rs.

    Согласно информации, самолет, выполнявший рейс JU134, вылетел из Белграда 3 ноября в 18:48 по местному времени. В небе над Литвой борту поступило указание вернуться в аэропорт Никола Тесла, откуда он вылетел.

    По данным портала, на борту самолета находились председатель Социалистического движения Сербии Александр Вулин, директор компании Srbijagas Душан Баятович и председатель Сербской народной партии (SNP) Ненад Попович.

    Собеседник издания отметил, что указание о возвращении самолета отдал директор по корпоративной безопасности аэропорта. По данным платформы FlightRadar, самолет сел в Белграде незадолго до 22:00 по местному времени.

    Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.

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