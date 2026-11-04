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    Вучич: Цель движения "Студенческий список" — искоренение традиционных ценностей Сербии

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 02:46
    Вучич: Цель движения Студенческий список — искоренение традиционных ценностей Сербии

    Экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что главной целью движения "Студенческий список" является искоренение традиционных ценностей страны.

    Как сообщает балканское бюро Report, что бывший глава государства сказал об этом в интервью телеканалу TV Informer.

    По его словам, представители "Студенческого списка" хотят принятия григорианского календаря вместо юлианского, а также смены епископов Сербской православной церкви. Он отметил, что этот подход может привести к утрате религиозных и национальных традиций Сербии.

    Вучич предрек стране трудные времена.

    Экс-президент добавил, что ущерб, нанесенный стране за последние 10 дней, больше, чем ущерб, нанесенный во время протестов, продолжавшихся предыдущие шесть месяцев.

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