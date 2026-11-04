Вучич: Цель движения "Студенческий список" — искоренение традиционных ценностей Сербии

Экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что главной целью движения "Студенческий список" является искоренение традиционных ценностей страны.

Как сообщает балканское бюро Report, что бывший глава государства сказал об этом в интервью телеканалу TV Informer.

По его словам, представители "Студенческого списка" хотят принятия григорианского календаря вместо юлианского, а также смены епископов Сербской православной церкви. Он отметил, что этот подход может привести к утрате религиозных и национальных традиций Сербии.

Вучич предрек стране трудные времена.

Экс-президент добавил, что ущерб, нанесенный стране за последние 10 дней, больше, чем ущерб, нанесенный во время протестов, продолжавшихся предыдущие шесть месяцев.