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    NYT: Израиль предупредил США о возможном применении Ираном химического оружия

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 00:14
    NYT: Израиль предупредил США о возможном применении Ираном химического оружия

    Израиль передал американской стороне разведданные о том, что Иран рассматривает возможность применения химического оружия против своих противников.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и региональных чиновников.

    По данным издания, в Вашингтоне к этим сведениям отнеслись неоднозначно: одни представители властей выразили обеспокоенность, другие усомнились в достоверности информации, предположив, что Израиль пытается убедить США возобновить масштабную военную операцию против Ирана.

    Как отмечает NYT, в последние две недели израильская сторона уверяла США, что Иран быстро разрабатывает технологии оснащения ракет химическими боеголовками, или планирует тайно провезти его в Израиль или другую страну для дальнейшей атаки.

    При этом Израиль не предоставил доказательств своих утверждений, ограничившись разведывательными оценками. В странах Персидского залива эти предупреждения также встретили скептически.

    Иран ранее признавал, что разрабатывал химическое оружие во время войны с Ираком в 1980–1988 годах, однако утверждал, что впоследствии уничтожил его.

    Белый дом и ЦРУ отказались комментировать информацию. Израильские военные также не стали давать оценку этим сообщениям. При этом Командование тыла Израиля проводит учения, однако подготовка к возможной химической атаке в их программу не включена.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке химическое оружие
    NYT: İsrail ABŞ-ni İranın potensial kimyəvi silah istifadəsi ilə bağlı xəbərdar edib
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