NYT: Израиль предупредил США о возможном применении Ираном химического оружия

Израиль передал американской стороне разведданные о том, что Иран рассматривает возможность применения химического оружия против своих противников.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и региональных чиновников.

По данным издания, в Вашингтоне к этим сведениям отнеслись неоднозначно: одни представители властей выразили обеспокоенность, другие усомнились в достоверности информации, предположив, что Израиль пытается убедить США возобновить масштабную военную операцию против Ирана.

Как отмечает NYT, в последние две недели израильская сторона уверяла США, что Иран быстро разрабатывает технологии оснащения ракет химическими боеголовками, или планирует тайно провезти его в Израиль или другую страну для дальнейшей атаки.

При этом Израиль не предоставил доказательств своих утверждений, ограничившись разведывательными оценками. В странах Персидского залива эти предупреждения также встретили скептически.

Иран ранее признавал, что разрабатывал химическое оружие во время войны с Ираком в 1980–1988 годах, однако утверждал, что впоследствии уничтожил его.

Белый дом и ЦРУ отказались комментировать информацию. Израильские военные также не стали давать оценку этим сообщениям. При этом Командование тыла Израиля проводит учения, однако подготовка к возможной химической атаке в их программу не включена.