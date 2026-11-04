NYT узнала о переговорах США и Венесуэла по военному соглашению

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с Венесуэлой о соглашении, которое обеспечило бы возможность долгосрочного присутствия американских военных в стране.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее информации, госсекретарь Марко Рубио возглавляет усилия по заключению военного пакта, известного как соглашение о статусе вооруженных сил. Отмечается, что все детали долгосрочного присутствия военных и места их дислокации будут проработаны в последующих соглашениях.

При этом, как подчеркивает издание, неизвестно, намерены ли Соединенные Штаты строить и содержать американские военные базы в стране или размещать войска на уже имеющихся венесуэльских базах.

Неназванный представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон рассчитывает на расширение сотрудничества с Венесуэлой в сфере безопасности, но подчеркнул, что сейчас переговоры по поводу баз не ведутся.