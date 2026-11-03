Кобахидзе: У оппозиционного альянса изначально не было больших перспектив
В регионе
- 03 ноября, 2026
- 23:54
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Представители иностранной агентуры получили от своих "хозяев" такие задания, что в итоге сами себя и уничтожили.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя процессы внутри оппозиции.
По его словам, у оппозиционного альянса изначально не было больших перспектив.
"Главная причина противоречий [в оппозиции] - слабость всего радикального спектра. Представители иностранной агентуры получили от своих хозяев такие задания, что в итоге сами себя и уничтожили. Именно этим объясняются разногласия, которые мы наблюдаем внутри агентуры", - отметил премьер-министр, подразумевая оппозиционные силы.
İrakli Kobaxidze: Müxalifət alyansının əvvəldən perspektivi yox idi
Georgian PM says opposition alliance had no prospects
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Кобахидзе: У оппозиционного альянса изначально не было больших перспективВ регионе