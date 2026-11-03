Кобахидзе: У оппозиционного альянса изначально не было больших перспектив

Представители иностранной агентуры получили от своих "хозяев" такие задания, что в итоге сами себя и уничтожили.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя процессы внутри оппозиции.

По его словам, у оппозиционного альянса изначально не было больших перспектив.

"Главная причина противоречий [в оппозиции] - слабость всего радикального спектра. Представители иностранной агентуры получили от своих хозяев такие задания, что в итоге сами себя и уничтожили. Именно этим объясняются разногласия, которые мы наблюдаем внутри агентуры", - отметил премьер-министр, подразумевая оппозиционные силы.