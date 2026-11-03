Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Кобахидзе: У оппозиционного альянса изначально не было больших перспектив

    В регионе
    • 03 ноября, 2026
    • 23:54
    Кобахидзе: У оппозиционного альянса изначально не было больших перспектив

    Представители иностранной агентуры получили от своих "хозяев" такие задания, что в итоге сами себя и уничтожили.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя процессы внутри оппозиции.

    По его словам, у оппозиционного альянса изначально не было больших перспектив.

    "Главная причина противоречий [в оппозиции] - слабость всего радикального спектра. Представители иностранной агентуры получили от своих хозяев такие задания, что в итоге сами себя и уничтожили. Именно этим объясняются разногласия, которые мы наблюдаем внутри агентуры", - отметил премьер-министр, подразумевая оппозиционные силы.

    Ираклий Кобахидзе Грузия
    İrakli Kobaxidze: Müxalifət alyansının əvvəldən perspektivi yox idi
    Georgian PM says opposition alliance had no prospects
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