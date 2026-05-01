    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    • 01 мая, 2026
    • 13:19
    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    В рамках III Форума "Общественные процессы в медиапространстве" прошла панельная сессия "Медиаповестка в Год градостроительства и архитектуры".

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Агентством развития медиа (MEDIA).

    Выступивший на сессии заведующий отделом ИВ Баку Метин Гусейнов заявил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре успешно продолжаются восстановительные работы.

    Он также отметил, что Азербайджан обладает значительным опытом проведения международных мероприятий и подчеркнул важность освещения этих процессов в медиа.

    Генеральный менеджер по контенту и связям с медиа Азербайджанской операционной компании WUF13 Эльдар Расулов сообщил, что регистрация на форум продолжается. По его словам, заявки на аккредитацию подали более 800 представителей местных и зарубежных медиа.

    Руководитель пресс-службы и главный консультант сектора международных связей и связей с общественностью Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Фариз Гусейнли рассказал о ситуации с историческими памятниками на освобожденных территориях. По его словам, ущерб, нанесенный памятникам на освобожденных от оккупации территориях, превышает 700 млн манатов.

    Участники подчеркнули, что объявление 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры" отражает новый этап развития этой сферы. Они добавили, что проведение Всемирного форума городов (WUF13) в Азербайджане в мае текущего года рассматривается как показатель растущего международного авторитета страны.

    В ходе обсуждений отмечалось, что с появлением новых задач возрастает и роль медиа в формировании общественного мнения.

    Медиафорум Агентство развития медиа (MEDİA) Эльдар Расулов Фариз Гусейнли Всемирный форум городов (WUF13)
    İctimai proseslərdə medianın roluna həsr olunan panel müzakirə keçirilib

