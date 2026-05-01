Азербайджанские спортсмены завершили Кубок президента 2026 с 9 медалями - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские спортсмены завоевали очередные медали на международной регате "Кубок президента 2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report с места проведения турнира, дуэт Сянан Джафарзаде – Тахир Мовсумов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях на двухместном каяке на дистанции 1 000 метров среди спортсменов 2010-2011 годов рождения.

Дуэт Азер Ильясов – Тунар Мамедзаде также завоевал бронзу в соревнованиях на двухместном каяке на дистанции 1 500 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

Таким образом, азербайджанские спортсмены завершили регату с 9 медалям.

14:58

Азербайджанская команда завоевала очередную золотую и серебряную медаль на международной регате "Кубок президента 2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report с места проведения турнира, в соревнованиях на двухместном каяке среди спортсменов 2008-2009 годов рождения дуэт Тенгиз Гагнидзе – Гияс Ахмедов завоевал золотую, а Нияз Меликов - Иван Воробянски - серебряную медаль.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Турнир, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана, стартовал 27 апреля на Сарсангском водохранилище в Агдере и завершится 1 мая.