Мухторхон Ташходжаев: Победы азербайджанских паралимпийцев вдохновляют миллионы людей

Председатель Национального паралимпийского комитета Узбекистана Мухторхон Ташходжаев поздравил Национальный паралимпийский комитет Азербайджана с 30-летием.

Как сообщили Report в паралимпийском комитете Азербайджана, Ташходжаев в своем поздравлении особо отметил вклад комитета в укрепление паралимпийского движения и создание новых возможностей для людей с инвалидностью.

Глава узбекского комитета подчеркнул сложившиеся между двумя странами отношения дружбы, братства и взаимного уважения. По его словам, успехи азербайджанских спортсменов с большой радостью и удовлетворением воспринимаются и в Узбекистане.

Ташходжаев отметил, что победы паралимпийцев являются не только спортивными достижениями, но и важным фактором, вдохновляющим миллионы людей верить в себя, преодолевать жизненные трудности и уверенно двигаться к своей мечте.

Глава комитета выразил надежду, что будущие победы азербайджанских спортсменов откроют путь к новым возможностям и станут источником вдохновения для следующих поколений.