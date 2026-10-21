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    Мухторхон Ташходжаев: Победы азербайджанских паралимпийцев вдохновляют миллионы людей

    Индивидуальные
    • 21 октября, 2026
    • 15:05
    Мухторхон Ташходжаев: Победы азербайджанских паралимпийцев вдохновляют миллионы людей

    Председатель Национального паралимпийского комитета Узбекистана Мухторхон Ташходжаев поздравил Национальный паралимпийский комитет Азербайджана с 30-летием.

    Как сообщили Report в паралимпийском комитете Азербайджана, Ташходжаев в своем поздравлении особо отметил вклад комитета в укрепление паралимпийского движения и создание новых возможностей для людей с инвалидностью.

    Глава узбекского комитета подчеркнул сложившиеся между двумя странами отношения дружбы, братства и взаимного уважения. По его словам, успехи азербайджанских спортсменов с большой радостью и удовлетворением воспринимаются и в Узбекистане.

    Ташходжаев отметил, что победы паралимпийцев являются не только спортивными достижениями, но и важным фактором, вдохновляющим миллионы людей верить в себя, преодолевать жизненные трудности и уверенно двигаться к своей мечте.

    Глава комитета выразил надежду, что будущие победы азербайджанских спортсменов откроют путь к новым возможностям и станут источником вдохновения для следующих поколений.

    Мухторхон Ташходжаев Национальный паралимпийский комитет Азербайджано-узбекистанские отношения
    Muxtorxon Taşxocayev Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsini təbrik edib
    Mukhtorkhon Tashkhodjaev: Victories of Azerbaijani Paralympians inspire millions
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