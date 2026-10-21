Muxtorxon Taşxocayev Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsini təbrik edib
- 21 oktyabr, 2026
- 14:41
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Özbəkistan Milli Paralimpiya Komitəsinin sədri Muxtorxon Taşxocayev Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsini (MPK) 30 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib.
Bu barədə "Report"a MPK-dan məlumat verilib.
Muxtorxon Taşxocayev təbrik məktubunda qeyd edib ki, Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi ötən illər ərzində əhəmiyyətli inkişaf yolu keçərək paralimpiya hərəkatının möhkəmləndirilməsinə və əlilliyi olan şəxslər üçün yeni imkanların yaradılmasına mühüm töhfələr verib.
O, ölkələr arasında mövcud olan dostluq, qardaşlıq və qarşılıqlı hörmət münasibətlərini vurğulayaraq Azərbaycan idmançılarının qazandığı uğurların Özbəkistanda da böyük sevinc və məmnunluqla qarşılandığını bildirib.
Komitə sədri qeyd edib ki, paralimpiyaçıların qələbələri təkcə idman nailiyyəti deyil, həm də milyonlarla insanı özünə inanmağa, həyat çətinliklərini dəf etməyə və arzularına doğru inamla irəliləməyə ruhlandıran mühüm amildir.
Muxtorxon Taşxocayev Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyinə, idmançılara, məşqçilərə və ölkənin bütün paralimpiya ailəsinə möhkəm cansağlığı, firavanlıq, tükənməz enerji və yeni nailiyyətlər arzulayıb.
O, Azərbaycan idmançılarının gələcək qələbələrinin yeni imkanlara yol açacağına və gələcək nəsillər üçün ilham mənbəyinə çevriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.