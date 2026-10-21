Супертайфун "Чампи" приближается к Филиппинам

Супертайфун "Чампи" в ближайшие дни обрушит на Филиппины, Китай и Японию проливные дожди и сильный порывистый ветер.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают в среду азиатские медиа.

Отмечается, что по данным метеорологического агентства Японии, "Чампи" по состоянию на утро среды двигался в северо-западном направлении со скоростью 25 км/ч и находился примерно в 1000 км от восточного побережья Филиппин. Согласно японским метеорологам, максимальный устойчивый ветер достигал скорости 290 км/ч.

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах США, буря пройдет вдоль северной части Филиппин и в пятницу приблизится к Тайваню.

Объединенный центр предупреждения о тайфунах США классифицирует как супертайфуны штормы, максимальный устойчивый ветер которых превышает скорость 240 км/ч. Супертайфуны соответствуют по этому показателю четвертой (209-251 км/ч) или пятой категории (более 252 км/ч) ураганов по шкале Саффира-Симпсона.