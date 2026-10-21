Мирзоян: Концессия РЖД вызывает вопросы у западных партнеров Армении

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о необходимости дождаться итогов работы армяно-российской комиссии для решения вопроса о будущем железных дорог страны.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

По словам министра, железные дороги в Армении нуждаются в модернизации. Мирзоян отметил, что у Армении есть западные партнеры, "которые хотят использовать эту железную дорогу, но скованы рядом факторов, в том числе связанных с санкциями".

"Они видят, что часть железной дороги (кроме участка TRIPP – ред.) находится под концессионным управлением ЮКЖД. Тут [возникают] вопросы… У нас есть историческая возможность стать ключевым узлом большого Среднего коридора, или Транскаспийского, нового Шелкового пути. Разве мы вправе терять такую возможность?" – сказал Мирзоян.

Он отметил, что с представителями РЖД была достигнута договоренность в течение трех месяцев найти ответы на имеющиеся вопросы.

"Подождем, посмотрим. Дадим возможность армянским и российским партнерам в рамках рабочей группы найти решения. Надеюсь, найдут", – отметил он.

Отметим, что 15 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании совместной с компанией РЖД рабочей группы для решения вопросов эффективного концессионного управления Армянской железной дорогой.