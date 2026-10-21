Азербайджан и Индонезия обсудили подготовку к бакинскому саммиту ОИС

Азербайджан и Индонезия обсудили подготовку к 16-му саммиту глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества (ОИС), который пройдет в Азербайджане в 2027 году.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, переговоры провели глава МИД Джейхун Байрамов и генеральный директор Департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Санто Дармосумарто.

Стороны рассмотрели текущую повестку сотрудничества и возможности дальнейшего развития связей между двумя странами.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, туризме, образовании и гуманитарной сфере. Была также подчеркнута важность активизации взаимных визитов и укрепления институциональных контактов.

Участники встречи обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества Азербайджана и Индонезии в рамках ООН, ОИС, Движения неприсоединения, D8, АСЕАН и других международных платформ.

Стороны отметили необходимость продолжения диалога и координации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Одной из основных тем стала подготовка к 16-му саммиту глав государств и правительств ОИС, который Азербайджан примет в 2027 году.

На встрече также было отмечено значение сотрудничества Азербайджана с пятью странами Центральной Азии в формате C6. В этом контексте обсуждались укрепление региональной взаимосвязанности, расширение транспортных и транзитных возможностей и развитие торгово-экономических отношений.

Кроме того, стороны затронули вопросы региональной и международной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес.

В тот же день состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Индонезии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, индонезийскую - Санто Дармосумарто.