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    Избран новый глава Совета старейшин Коллегии адвокатов Азербайджана

    Происшествия
    • 21 октября, 2026
    • 14:40
    Избран новый глава Совета старейшин Коллегии адвокатов Азербайджана

    Руководитель Адвокатского бюро №4 Рамиз Ибрагимов избран председателем Совета старейшин Коллегии адвокатов Азербайджана.

    Как сообщили Report в Коллегии адвокатов, решение принято на заседании Президиума организации.

    Коллегия адвокатов Азербайджана
    Vəkillər Kollegiyasının Ağsaqqal Şurasına yeni sədr seçilib
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