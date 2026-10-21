Избран новый глава Совета старейшин Коллегии адвокатов Азербайджана
Происшествия
- 21 октября, 2026
- 14:40
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Руководитель Адвокатского бюро №4 Рамиз Ибрагимов избран председателем Совета старейшин Коллегии адвокатов Азербайджана.
Как сообщили Report в Коллегии адвокатов, решение принято на заседании Президиума организации.
Последние новости
15:28
Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в СербииВнешняя политика
15:28
Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до трех человек - ОбновленоВ регионе
15:20
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео о приеме главы МИД ИндииВнешняя политика
15:17
Продлен срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном КипреПроисшествия
15:13
Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для истребителей F-16В регионе
15:10
Пекин призвал минимизировать влияние ИИ на сокращение рабочих местДругие страны
15:04
Гусейн Гусейнов: Шуша и Нахчыван выбраны пилотными городами для локализации ЦУРБизнес
15:00
Азербайджан - Индия: активизация политического диалога расширяет перспективы сотрудничестваАналитика
15:00
Ненад Лалович в третий раз возглавил UWWИндивидуальные