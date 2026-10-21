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    Vəkillər Kollegiyasının Ağsaqqal Şurasına yeni sədr seçilib

    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2026
    • 14:30
    Vəkillər Kollegiyasının Ağsaqqal Şurasına yeni sədr seçilib

    Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının (VK) Ağsaqqal Şurasına yeni sədr seçilib.

    Bu barədə "Report"a kollegiyadan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, VK Rəyasət Heyətinin Rəyasət Heyətinin iclasında 4 saylı Vəkil Bürosunun müdiri Ramiz İbrahimovun Kollegiyanın Ağsaqqallar Şurasının sədri vəzifəsinə təyin olunması barədə qərar qəbul edilib.

    Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası (AVK) Rəyasət Heyəti Yeni qərar
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