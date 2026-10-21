Седьмой Всемирный форум по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку 27-29 октября, станет ключевым событием и одной из ведущих международных площадок инициативы "Бакинский процесс".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье итальянского издания L'Opinione.

Автор отмечает, что проведение форума в Баку приобретает особое символическое значение на фоне вступления региона в новый этап мира и стабильности после начала в прошлом году важного мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

"Таким образом, регион (Южный Кавказ - ред.) демонстрирует, как диалог и дипломатия могут преодолеть десятилетия напряженности", - говорится в статье.

Издание также отмечает, что тема форума в этом году - "Диалог ради общего будущего: наведение мостов в расколотом мире" - отражает необходимость перехода от теоретических дискуссий к конкретным практическим действиям, направленным на преодоление глобальной фрагментации и восстановление диалога между народами, культурами, религиями и государственными институтами.

"В исторический период, когда глобализация демонстрирует свою уязвимость, а барьеры идентичности могут оказаться сильнее многостороннего сотрудничества, Бакинский форум вновь подчеркнет, что разнообразие не должно становиться причиной разобщенности и конфликтов. Напротив, оно представляет собой важный ресурс и стратегический инструмент для построения общего, благополучного и безопасного будущего. Организаторы и международные партнеры возлагают большие надежды на трехдневный форум, рассчитывая выработать новые партнерские механизмы и проекты транснационального сотрудничества с активным участием молодого поколения. Особое значение будет придаваться созданию реальных возможностей для участия молодежи в общественно-политических процессах и выработке решений", - пишет L'Opinione.