Азербайджан изучил опыт Португалии по обеспечению финансовой стабильности

Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) совершила рабочий визит в Центральный банк Португалии для обмена опытом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на регулятор.

Согласно информации, в ходе встреч португальская сторона поделилась опытом в области механизмов защиты финансовой стабильности банков, мер раннего вмешательства и процедур резолюции.

Азербайджанская делегация предоставила информацию о действующей правовой базе резолюционных мер, участниках сети финансовой стабильности, их роли и функциях, а также о выстроенных в этом направлении процессах.