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    Азербайджан изучил опыт Португалии по обеспечению финансовой стабильности

    Финансы
    • 21 октября, 2026
    • 14:48
    Азербайджан изучил опыт Португалии по обеспечению финансовой стабильности

    Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) совершила рабочий визит в Центральный банк Португалии для обмена опытом.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на регулятор.

    Согласно информации, в ходе встреч португальская сторона поделилась опытом в области механизмов защиты финансовой стабильности банков, мер раннего вмешательства и процедур резолюции.

    Азербайджанская делегация предоставила информацию о действующей правовой базе резолюционных мер, участниках сети финансовой стабильности, их роли и функциях, а также о выстроенных в этом направлении процессах.

    Финансовая стабильность Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Азербайджано-португальские отношения
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    Azərbaycan Portuqaliyanın maliyyə sabitliyini qorumaq təcrübəsi ilə tanış olub
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    Azerbaijan studies Portugal's experience in ensuring financial stability
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