Азербайджан изучил опыт Португалии по обеспечению финансовой стабильности
Финансы
- 21 октября, 2026
- 14:48
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Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) совершила рабочий визит в Центральный банк Португалии для обмена опытом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на регулятор.
Согласно информации, в ходе встреч португальская сторона поделилась опытом в области механизмов защиты финансовой стабильности банков, мер раннего вмешательства и процедур резолюции.
Азербайджанская делегация предоставила информацию о действующей правовой базе резолюционных мер, участниках сети финансовой стабильности, их роли и функциях, а также о выстроенных в этом направлении процессах.
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