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    Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве

    Внутренняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 14:59
    Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 21 октября встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой.

    Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения двусторонних связей и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Зимбабве.

    Лейла Алиева Фонд Гейдара Алиева Самарканд Зимбабве
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Zimbabvenin birinci xanımı ilə görüşüb
    Leyla Aliyeva meets with First Lady of Zimbabwe in Samarkand
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