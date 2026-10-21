Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 21 октября встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения двусторонних связей и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Зимбабве.