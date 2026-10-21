Leyla Əliyeva Səmərqənddə Zimbabvenin birinci xanımı ilə görüşüb
Daxili siyasət
- 21 oktyabr, 2026
- 14:45
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Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva oktyabrın 21-də Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində Zimbabve Respublikasının birinci xanımı Oksiliya Mnanqaqva ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanla Zimbabve arasında ikitərəfli əlaqələrin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве
Leyla Aliyeva meets with First Lady of Zimbabwe in Samarkand
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