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    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Zimbabvenin birinci xanımı ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    • 21 oktyabr, 2026
    • 14:45
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Zimbabvenin birinci xanımı ilə görüşüb

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva oktyabrın 21-də Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində Zimbabve Respublikasının birinci xanımı Oksiliya Mnanqaqva ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanla Zimbabve arasında ikitərəfli əlaqələrin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Leyla Əliyeva Zimbabve
    Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве
    Leyla Aliyeva meets with First Lady of Zimbabwe in Samarkand
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