Макрон заявил об обеспечении на зиму поставок газа во Францию из Катара
Другие страны
- 21 октября, 2026
- 14:48
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Франция обеспечила поставки газа из Катара на зимний период, стремясь снизить цены на энергоносители после массовых протестов, вызванных ростом стоимости жизни в стране.
Как передает Report, об этом сообщает портал Gulf Times со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона в Дохе.
По его словам, поставки будут исчисляться в эквиваленте 2 ТВт·ч в месяц.
"В зимний период мы обеспечили поставки сжиженного природного газа в объеме, эквивалентном двум тераватт-часам в месяц, что позволит нам двигаться вперед", - сказал он.
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