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    Макрон заявил об обеспечении на зиму поставок газа во Францию из Катара

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 14:48
    Макрон заявил об обеспечении на зиму поставок газа во Францию из Катара

    Франция обеспечила поставки газа из Катара на зимний период, стремясь снизить цены на энергоносители после массовых протестов, вызванных ростом стоимости жизни в стране.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Gulf Times со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона в Дохе.

    По его словам, поставки будут исчисляться в эквиваленте 2 ТВт·ч в месяц.

    "В зимний период мы обеспечили поставки сжиженного природного газа в объеме, эквивалентном двум тераватт-часам в месяц, что позволит нам двигаться вперед", - сказал он.

    Эмманюэль Макрон Франция Поставки газа в Европу Катар
    Makron: Qətərdən Fransaya qaz tədarükü təmin edilib
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