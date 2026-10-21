Макрон заявил об обеспечении на зиму поставок газа во Францию из Катара

Франция обеспечила поставки газа из Катара на зимний период, стремясь снизить цены на энергоносители после массовых протестов, вызванных ростом стоимости жизни в стране.

Как передает Report, об этом сообщает портал Gulf Times со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона в Дохе.

По его словам, поставки будут исчисляться в эквиваленте 2 ТВт·ч в месяц.

"В зимний период мы обеспечили поставки сжиженного природного газа в объеме, эквивалентном двум тераватт-часам в месяц, что позволит нам двигаться вперед", - сказал он.