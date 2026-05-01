Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Гарафулич: Визиты в Карабах помогают понять стремление Азербайджана к миру

    Гарафулич: Визиты в Карабах помогают понять стремление Азербайджана к миру

    Благодаря постоянным визитам дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур, Азербайджан предоставляет дипсообществу возможность глубже узнать свою историю и понять стремление страны к миру.

    Как передает Report, об этом в рамках визита заявил журналистам временный резидент-координатор ООН Игор Гарафулич.

    "Это моя первая поездка [на освобожденные территории Азербайджана – ред.], и я очень впечатлен и благодарен за такую возможность. Думаю, вы даете всем нам, всему дипломатическому сообществу, хорошую возможность узнать вашу историю, узнать обо всех страданиях и понять, почему вы стремитесь к миру. Это был очень позитивный опыт для всех моих коллег", - отметил он.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Представителей дипломатического корпуса в поездке сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    Qarafuliç: Qarabağa səfərlər Azərbaycanın sülhə can atdığını anlamağa kömək edir
    Garafulic: Visits to Karabakh help understand Azerbaijan's striving for peace

