Гарафулич: Визиты в Карабах помогают понять стремление Азербайджана к миру

Благодаря постоянным визитам дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур, Азербайджан предоставляет дипсообществу возможность глубже узнать свою историю и понять стремление страны к миру.

Как передает Report, об этом в рамках визита заявил журналистам временный резидент-координатор ООН Игор Гарафулич.

"Это моя первая поездка [на освобожденные территории Азербайджана – ред.], и я очень впечатлен и благодарен за такую возможность. Думаю, вы даете всем нам, всему дипломатическому сообществу, хорошую возможность узнать вашу историю, узнать обо всех страданиях и понять, почему вы стремитесь к миру. Это был очень позитивный опыт для всех моих коллег", - отметил он.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Представителей дипломатического корпуса в поездке сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.