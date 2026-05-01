    • 01 мая, 2026
    • 15:08
    BP провела 2D сейсморазведку на блоке ADUA

    Британская компания BP провела сейсмические исследования на блоке "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan.

    "В рамках проекта ADUA в качестве первого шага было проведено 2-мерное высокоточное (HR) сейсмическое исследование на глубине воды 20-40 метров. Исследование, начатое в апреле и охватывающее небольшую территорию в северо-западной части участка ADUA, продолжалось 20 дней", - говорится в информации.

    По данным компании, основная цель исследования заключалась в поддержке планирования будущих разведочных скважин путем получения подробной информации о пластах на глубине приблизительно до 1500 метров.

    "Исследование поможет выявить подземные геологические риски, которые могут повлиять на буровые операции и целостность скважин, включая подземные разломы, газы, скопившиеся в неглубоких пластах, и другие геологические особенности", - говорится в информации.

    Блок Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара расположен в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.

    Компания BP 3 июня 2025 года в рамках "Бакинской энергетической недели" подписала с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) Соглашение по приобретению доли в проекте ADUA. По условиям договора, BP приобрела 35% долевого участия в проекте разработки месторождения перспективных структур Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара и выступает в нем оператором. Оставшиеся 65% долевого участия принадлежат SOCAR.

    BP ADUA blokunda ikiölçülü seysmik tədqiqat aparıb
    BP completes 2D seismic survey at ADUA block

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей