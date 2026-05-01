BP провела 2D сейсморазведку на блоке ADUA

Британская компания BP провела сейсмические исследования на блоке "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan.

"В рамках проекта ADUA в качестве первого шага было проведено 2-мерное высокоточное (HR) сейсмическое исследование на глубине воды 20-40 метров. Исследование, начатое в апреле и охватывающее небольшую территорию в северо-западной части участка ADUA, продолжалось 20 дней", - говорится в информации.

По данным компании, основная цель исследования заключалась в поддержке планирования будущих разведочных скважин путем получения подробной информации о пластах на глубине приблизительно до 1500 метров.

"Исследование поможет выявить подземные геологические риски, которые могут повлиять на буровые операции и целостность скважин, включая подземные разломы, газы, скопившиеся в неглубоких пластах, и другие геологические особенности", - говорится в информации.

Блок Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара расположен в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.

Компания BP 3 июня 2025 года в рамках "Бакинской энергетической недели" подписала с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) Соглашение по приобретению доли в проекте ADUA. По условиям договора, BP приобрела 35% долевого участия в проекте разработки месторождения перспективных структур Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара и выступает в нем оператором. Оставшиеся 65% долевого участия принадлежат SOCAR.