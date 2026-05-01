    США расширили санкции против Кубы

    США расширили санкции против Кубы

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении санкций против правительства Кубы.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили два представителя Белого дома.

    Согласно информации, новые ограничения направлены против "лиц и организаций, поддерживающих аппарат безопасности правительства Кубы, а также причастных к коррупции и серьезным нарушениям прав человека".

    Отмечается, что указ предусматривает возможность введения вторичных санкций за проведение или содействие сделкам с лицами, подпадающими под ограничения.

    При этом подчеркивается, что новые меры стали очередным шагом администрации США по усилению давления на Кубу.

    "Указ Трампа содержал неявное предупреждение Кубе, поскольку правительство Кубы встало на сторону Ирана и таких воинствующих группировок, как "Хезболлах", - говорится в сообщении.

    Tramp ABŞ-nin Kubaya qarşı sanksiyalarını genişləndirib
    Trump expands US sanctions on Cuban government

    Последние новости

    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    23:08

    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    22:59

    Джейхун Мамедов: Положения, отраженные в резолюции Европарламента, совершенно абсурдны

    Внутренняя политика
    22:44

    Арагчи обсудил с Лавровым переговоры между США и Ираном

    В регионе
    22:40

    Трамп отказался запрашивать у Конгресса продление военной операции против Ирана

    Другие страны
    22:30

    Рауль Кастро принял участие в первомайском шествии на фоне обострения отношений Кубы и США

    Другие страны
    Лента новостей