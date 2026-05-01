США расширили санкции против Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении санкций против правительства Кубы.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили два представителя Белого дома.

Согласно информации, новые ограничения направлены против "лиц и организаций, поддерживающих аппарат безопасности правительства Кубы, а также причастных к коррупции и серьезным нарушениям прав человека".

Отмечается, что указ предусматривает возможность введения вторичных санкций за проведение или содействие сделкам с лицами, подпадающими под ограничения.

При этом подчеркивается, что новые меры стали очередным шагом администрации США по усилению давления на Кубу.

"Указ Трампа содержал неявное предупреждение Кубе, поскольку правительство Кубы встало на сторону Ирана и таких воинствующих группировок, как "Хезболлах", - говорится в сообщении.