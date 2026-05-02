    • 02 мая, 2026
    • 04:18
    Петер Мадьяр планирует назначить своего зятя министром юстиции

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выдвинул кандидатуру своего зятя Мартона Меллетея-Барны на пост министра юстиции.

    Как сообщает Report, об этом политик написал на своей странице в Facebook.

    "Я попросил юридического директора партии "Тиса" Мартона Меллетея-Барну возглавить Министерство юстиции. Мартон Меллетей-Барна последние двадцать лет работал адвокатом", - написал Мадьяр в соцсетях.

    При этом он ничего не сообщил о своих родственных связях с Меллетеем-Барной. В сентябре 2025 года тот женился на сестре Мадьяра, что стало предметом обсуждения в венгерских СМИ. Его выдвижение вызвало общественную дискуссию и обвинения в кумовстве.

    Сам Мадьяр подчеркнул, что выбор Меллетея-Барны на должность министра юстиции основан не на семейных отношениях, а исключительно на его профессиональных качествах.

    Он отметил, что знает Меллетея-Барну со студенческих лет, что тот присоединился к партии "Тиса" в феврале 2024 года, а более чем через год женился на его сестре.

    Петер Мадьяр Венгрия министр юстиции
    Macarıstanın gələcək Baş naziri kürəkənini ədliyyə naziri etmək istəyir

