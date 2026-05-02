    Digər ölkələr
    • 02 may, 2026
    • 02:15
    Macarıstanın gələcək Baş naziri kürəkənini ədliyyə naziri etmək istəyir

    Macarıstanın gələcək Baş naziri Peter Madyar ədliyyə naziri postuna kürəkəni Marton Melletey-Barnanın namizədliyini irəli sürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə siyasətçi özünün feysbuk hesabında məlumat verib.

    "Mən "Tisa" partiyasının hüquq direktoru Marton Melletey-Barnadan Ədliyyə Nazirliyinə rəhbərlik etməyi xahiş etdim. Marton Melletey-Barna son iyirmi ildə vəkil kimi çalışır", - Madyar yazıb.

    Lakin o, Melletey-Barna ilə ailə əlaqələri barədə heç bir söz deməyib. 2025-ci ilin sentyabr ayında o, Madyarın bacısı ilə evlənib və bu, Macarıstan mediasında müzakirə mövzusuna çevrilib. Namizədlik ictimai müzakirələrə və qohumbazlıq ittihamlarına səbəb olub.

    Madyar özü qeyd edib ki, Melletey-Barnanın ədliyyə naziri vəzifəsinə seçilməsi ailə münasibətlərinə deyil, yalnız onun peşəkar keyfiyyətlərinə əsaslanıb.

    O, Melletey-Barnanı tələbəlik illərindən tanıdığını, 2024-cü ilin fevral ayında "Tisa" partiyasına qoşulduğunu və bir ildən çox sonra bacısı ilə evləndiyini bildirib.

    Петер Мадьяр планирует назначить своего зятя министром юстиции

