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    Türkiyədə 25 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Region
    • 20 oktyabr, 2026
    • 19:18
    Türkiyədə 25 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Türkiyənin Aydın vilayətinin Didim rayonunda 25 qanunsuz miqrant saxlanılıb.

    "Report" DHA-ya istinadən xəbər verir ki, polis əməkdaşları qanunsuz miqrasiya və insan alverinin qarşısının alınması istiqamətində əməliyyat keçiriblər.

    Araşdırma zamanı qanunsuz miqrasiyanı təşkil etdikləri ehtimal edilən 4 şübhəli saxlanılıb: "Şübhəlilərdən 3-ü həbs edilib, digəri isə sərbəst buraxılıb".

    Miqrantlar müvafiq prosedurlar başa çatdıqdan sonra Miqrasiya İdarəsinə təhvil veriliblər.

    Qanunsuz miqrasiya Saxlanılanlar Türkiyə Cümhuriyyəti
    44 filmi
    44 filmi

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