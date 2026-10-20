Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi Pensilvaniyada sərgi və qəbula ev sahibliyi edib
- 20 oktyabr, 2026
- 20:26
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Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi Pensilvaniya ştatının Oil City şəhərindəki tarixi "National Transit Building" və "Pipeline Alley" mədəniyyət mərkəzlərində "Oil and Icon" sərgisinə və qəbuluna ev sahibliyi edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi "X" sosial şəbəkə məlumat paylaşıb.
"Proqramda səfir Xəzər İbrahim və Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin direktoru Əminə Məlikovanın çıxışları, USA250 və OilCity250-ni qeyd edən bəyannamə, eləcə də ortaq neft irsimizi və qardaşlaşmış şəhər münasibətlərimizi şərəfləndirən şəbəkələşmə qəbulu yer alıb", - məlumatda bildirilib.
Sərgidə ABŞ-nin müstəqilliyinin 250 illik yubileyi (USA250) və iki ölkə arasında ortaq neft irsini, həmçinin qardaşlaşmış şəhər münasibətlərini ehtiva edən rəsmi bəyannamə təqdim olunub. Tədbir çərçivəsində tərəflərin müştərək tarixi neft irsi və dostluq əlaqələri xüsusi olaraq qeyd edilib.
Embassy of the Republic of Azerbaijan to the United States of America proudly hosted the “Oil and Icon” Exhibition and Reception at the historic Transit Building and Pipeline Alley in Oil City, PA. The program featured remarks by Ambassador Khazar Ibrahim and Dr. Amina Malikova, Director of National Carpet Museum of Azerbaijan, and a proclamation celebrating #USA250 and #OilCity250, and a networking reception honoring our shared oil heritage, and sister-city relations 🇦🇿🇺🇸.— Embassy of Azerbaijan in the U.S. (@azembassyus) October 20, 2026