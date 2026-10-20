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    Zəngilanda Şəhər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub

    Daxili siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 20:09
    Zəngilanda Şəhər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub

    Zəngilan Şəhər Günü münasibətilə atəşfəşanlıq olub.

    "Report"un Zəngilana ezam olunan əməkdaşının verdiyi xəbərə görə, Zəngilan Şəhər Günü münasibətilə təşkil edilən silsilə tədbirlər günün yekununda Zəngilan Yaşayış Kompleksində atəşfəşanlıqla sona çatıb.

    Bundan əvvəl Zəngilan şəhərində konsert proqramı təşkil edilib.

    Zəngilanda Şəhər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub
    Zəngilanda Şəhər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub
    Zəngilanda Şəhər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub
    Zəngilanda Şəhər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub
    Zəngilanda Şəhər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub
    Zəngilanda Şəhər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub
    Zəngilanda Şəhər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub
    Zəngilanda Şəhər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub

    Şəhər Günü Atəşfəşanlıq İşğaldan azad edilmiş ərazilər Zəngilan
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