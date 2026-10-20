В Зангилане День города отметили праздничным фейерверком.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, серия мероприятий, организованных по случаю Дня города, завершилась в конце дня фейерверком в Зангиланском жилом комплексе.

Ранее в городе была организована концертная программа.