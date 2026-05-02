США выводят из Германии 5 тысяч военнослужащих
- 02 мая, 2026
- 02:45
США приступают к выводу 5 тысяч военнослужащих с территории Германии.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
По его словам, процесс вывода американского контингента планируется завершить в течение ближайших шести–двенадцати месяцев.
Решение Вашингтона принято на фоне обострения разногласий между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками по НАТО из-за войны с Ираном.
Ранее Трамп уже предупреждал о возможном сокращении американского военного присутствия в Германии после спора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Поводом стали заявления Мерца о том, что Иран якобы ставит США в унизительное положение на переговорах по прекращению продолжающегося уже два месяца конфликта.