Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 02 мая, 2026
    • 02:45
    США выводят из Германии 5 тысяч военнослужащих

    США приступают к выводу 5 тысяч военнослужащих с территории Германии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    По его словам, процесс вывода американского контингента планируется завершить в течение ближайших шести–двенадцати месяцев.

    Решение Вашингтона принято на фоне обострения разногласий между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками по НАТО из-за войны с Ираном.

    Ранее Трамп уже предупреждал о возможном сокращении американского военного присутствия в Германии после спора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Поводом стали заявления Мерца о том, что Иран якобы ставит США в унизительное положение на переговорах по прекращению продолжающегося уже два месяца конфликта.

    Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) Германия ВС США Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Североатлантический альянс (НАТО) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    ABŞ Almaniyadan minlərlə hərbçisini çıxarır

    Последние новости

    07:49

    Другие страны
    07:38

    Другие страны
    07:09

    Другие страны
    06:41

    Другие страны
    06:13

    Другие страны
    05:48

    Другие страны
    05:13

    Другие страны
    04:42

    Другие страны
    04:18

    Другие страны
    Лента новостей