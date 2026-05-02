    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    США предупредили союзников в Европе о возможных задержках поставок оружия

    Другие страны
    • 02 мая, 2026
    • 03:41
    США предупредили союзников в Европе о возможных задержках поставок оружия

    США уведомили ряд европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках в поставках американского вооружения.

    Как сообщает Report, об этом пишет Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

    По данным издания, задержки связаны с тем, что продолжающаяся война против Ирана оказывает серьезное давление на американские оружейные запасы. В результате Вашингтон вынужден пересматривать сроки передачи вооружений, ранее предусмотренных по контрактам с европейскими странами.

    Ранее сообщалось, что представители США уже проинформировали некоторых европейских партнеров о вероятном переносе сроков поставок отдельных видов вооружения, поскольку значительная часть ресурсов направляется на обеспечение текущих военных потребностей.

    Соединенные Штаты Америки (США) Евросоюз Поставка вооружений зарубеж Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Польша Литва Эстония
    ABŞ Avropa müttəfiqlərini silah tədarükündə mümkün gecikmələrlə bağlı xəbərdar edib

    Последние новости

    07:49

    Другие страны
    07:38

    Другие страны
    07:09

    Другие страны
    06:41

    Другие страны
    06:13

    Другие страны
    05:48

    Другие страны
    05:13

    Другие страны
    04:42

    Другие страны
    04:18

    Другие страны
    Лента новостей