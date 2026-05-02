США предупредили союзников в Европе о возможных задержках поставок оружия

США уведомили ряд европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках в поставках американского вооружения.

Как сообщает Report, об этом пишет Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, задержки связаны с тем, что продолжающаяся война против Ирана оказывает серьезное давление на американские оружейные запасы. В результате Вашингтон вынужден пересматривать сроки передачи вооружений, ранее предусмотренных по контрактам с европейскими странами.

Ранее сообщалось, что представители США уже проинформировали некоторых европейских партнеров о вероятном переносе сроков поставок отдельных видов вооружения, поскольку значительная часть ресурсов направляется на обеспечение текущих военных потребностей.