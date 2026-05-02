    США одобрили продажу вооружений ближневосточным союзникам на сумму более $8,6 млрд

    Другие страны
    02 мая, 2026
    • 05:13
    США одобрили продажу вооружений ближневосточным союзникам на сумму более $8,6 млрд

    Госдепартамент США одобрил возможные сделки по продаже вооружений Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам на общую сумму свыше $8,6 млрд.

    Как сообщает Report, соответствующее заявление было распространено в пятницу.

    Решение Вашингтона принято на фоне продолжающейся напряженности в регионе. С начала военного противостояния США и Израиля с Ираном прошло уже девять недель, а режим хрупкого прекращения огня действует более трех недель.

    Соединенные Штаты Америки (США) Продажа вооружения Ближний Восток Израиль Катар Кувейт Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
    ABŞ Yaxın Şərq müttəfiqlərinə 8,6 milyard dollarlıq silah satışını təsdiqləyib

