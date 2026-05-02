США одобрили продажу вооружений ближневосточным союзникам на сумму более $8,6 млрд
- 02 мая, 2026
- 05:13
Госдепартамент США одобрил возможные сделки по продаже вооружений Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам на общую сумму свыше $8,6 млрд.
Как сообщает Report, соответствующее заявление было распространено в пятницу.
Решение Вашингтона принято на фоне продолжающейся напряженности в регионе. С начала военного противостояния США и Израиля с Ираном прошло уже девять недель, а режим хрупкого прекращения огня действует более трех недель.
