США одобрили продажу вооружений ближневосточным союзникам на сумму более $8,6 млрд

Госдепартамент США одобрил возможные сделки по продаже вооружений Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам на общую сумму свыше $8,6 млрд.

Как сообщает Report, соответствующее заявление было распространено в пятницу.

Решение Вашингтона принято на фоне продолжающейся напряженности в регионе. С начала военного противостояния США и Израиля с Ираном прошло уже девять недель, а режим хрупкого прекращения огня действует более трех недель.