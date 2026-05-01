    Трамп анонсировал повышение пошлин на импорт автомобилей из ЕС – 25%

    • 01 мая, 2026
    • 20:00
    Трамп анонсировал повышение пошлин на импорт автомобилей из ЕС – 25%

    Президент США Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин на автомобили и грузовики, импортируемые из Европейского союза, до 25% уже на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    Трамп в своей публикации обвинил Евросоюз в невыполнении обязательств по торговому соглашению с Соединенными Штатами.

    "Я рад объявить, что на следующей неделе я увеличу тарифы на автомобили и грузовики, ввозимые из ЕС в Соединенные Штаты, так как Европейский союз не соблюдает полностью согласованное торговое соглашение. Тарифы будут повышены до 25%",- написал он.

    При этом Трамп подчеркнул, что автомобили, произведенные на территории США, не будут облагаться пошлинами.

    Он также отметил, что в стране ведется строительство новых автозаводов с инвестициями свыше $100 млрд, назвав это рекордом в истории отрасли.

    "В настоящее время строится множество автомобильных и грузовых заводов, в которые инвестировано более $100 миллиардов - это рекорд в истории производства автомобилей и грузовиков. Эти заводы, укомплектованные американскими рабочими, скоро откроются - никогда ранее в Америке не происходило ничего подобного!",- подчеркнул американский лидер.

    Дональд Трамп Европейский союз (ЕС) Соединенные Штаты Америки (США) импорт автомобилей торговые пошлины
    Tramp: Aİ-dən avtomobil idxalına görə rüsumlar 25 % artırılacaq
    Trump says 25% tariff on EU cars, trucks imports to kick in next week

