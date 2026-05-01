Трамп анонсировал повышение пошлин на импорт автомобилей из ЕС – 25%

Президент США Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин на автомобили и грузовики, импортируемые из Европейского союза, до 25% уже на следующей неделе.

Трамп в своей публикации обвинил Евросоюз в невыполнении обязательств по торговому соглашению с Соединенными Штатами.

"Я рад объявить, что на следующей неделе я увеличу тарифы на автомобили и грузовики, ввозимые из ЕС в Соединенные Штаты, так как Европейский союз не соблюдает полностью согласованное торговое соглашение. Тарифы будут повышены до 25%",- написал он.

При этом Трамп подчеркнул, что автомобили, произведенные на территории США, не будут облагаться пошлинами.

Он также отметил, что в стране ведется строительство новых автозаводов с инвестициями свыше $100 млрд, назвав это рекордом в истории отрасли.

"В настоящее время строится множество автомобильных и грузовых заводов, в которые инвестировано более $100 миллиардов - это рекорд в истории производства автомобилей и грузовиков. Эти заводы, укомплектованные американскими рабочими, скоро откроются - никогда ранее в Америке не происходило ничего подобного!",- подчеркнул американский лидер.