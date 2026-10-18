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    В Китае запустят завод по производству экологичного авиатоплива стоимостью $178 млн

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 09:19
    В Китае запустят завод по производству экологичного авиатоплива стоимостью $178 млн

    В китайской провинции Хайнань готовится к запуску завод по производству экологически чистого авиационного топлива из пищевых отходов. Мощность предприятия составит до 300 тыс. тонн топлива в год.

    Как передает Report со ссылкой на газету "Хайнань жибао", проект реализует компания Hainan Eco Prime на территории портовой промышленно-логистической зоны опережающего развития Янпу, расположенной на северо-западном побережье острова.

    Общий объем инвестиций в строительство предприятия составляет 1,2 млрд юаней (более $178 млн), а площадь производственного комплекса достигает 100 тыс. кв. метров.

    По данным издания, строительство идет в соответствии с графиком. На объекте уже завершены прокладка подземных трубопроводов и возведение основной инфраструктуры. В настоящее время ведутся отделочные работы и монтаж оборудования.

    Ожидается, что до конца 2026 года предприятие пройдет предпусковую проверку безопасности и будет подготовлено к пробной эксплуатации.

    Как сообщил заместитель генерального директора холдинга Eco Prime Чжан Чжилун, завод также оснастят установками для производства водорода из легких углеводородов мощностью 2 тыс. нормальных кубометров в час, системой рекуперации серы, резервуарами и погрузочно-разгрузочной инфраструктурой.

    По оценкам компании, после ввода предприятия в эксплуатацию сокращение выбросов углекислого газа составит более 400 тыс. тонн в год.

    Китайская Народная Республика (КНР) Экологическое топливо
    Çində 178 milyon dollar dəyərində ekoloji təmiz aviasiya yanacağı istehsalı zavodu açılacaq
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