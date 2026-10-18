У берегов ОАЭ буксир подвергся атаке, есть пострадавший
Другие страны
- 18 октября, 2026
- 09:36
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Буксир подвергся атаке двух неизвестных снарядов к северо-востоку от города Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в результате пострадал один человек.
Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
По информации центра, судно следовало в южном направлении, когда по нему были выпущены два снаряда неизвестного происхождения.
В результате инцидента пострадал один человек. Название буксира и порт его приписки не уточняются.
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