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    У берегов ОАЭ буксир подвергся атаке, есть пострадавший

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 09:36
    У берегов ОАЭ буксир подвергся атаке, есть пострадавший

    Буксир подвергся атаке двух неизвестных снарядов к северо-востоку от города Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в результате пострадал один человек.

    Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    По информации центра, судно следовало в южном направлении, когда по нему были выпущены два снаряда неизвестного происхождения.

    В результате инцидента пострадал один человек. Название буксира и порт его приписки не уточняются.

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
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