У берегов ОАЭ буксир подвергся атаке, есть пострадавший

Буксир подвергся атаке двух неизвестных снарядов к северо-востоку от города Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в результате пострадал один человек.

Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По информации центра, судно следовало в южном направлении, когда по нему были выпущены два снаряда неизвестного происхождения.

В результате инцидента пострадал один человек. Название буксира и порт его приписки не уточняются.