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    В США автомобиль въехал в толпу во время футбольного матча, пострадали 11 человек

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 08:43
    В США автомобиль въехал в толпу во время футбольного матча, пострадали 11 человек

    В американском городе Уичито (штат Канзас) автомобиль въехал в толпу во время футбольного матча, в результате пострадали 11 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел на стадионе "Страйкер".

    По информации агентства, всех пострадавших доставили в больницу. У них диагностированы незначительные травмы, не представляющие угрозы для жизни.

    Обстоятельства происшествия пока не уточняются.

    Наезд на толпу Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də futbol matçı zamanı avtomobil izdihama çırpılıb, 11 nəfər xəsarət alıb
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