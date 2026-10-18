В США автомобиль въехал в толпу во время футбольного матча, пострадали 11 человек

В американском городе Уичито (штат Канзас) автомобиль въехал в толпу во время футбольного матча, в результате пострадали 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел на стадионе "Страйкер".

По информации агентства, всех пострадавших доставили в больницу. У них диагностированы незначительные травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Обстоятельства происшествия пока не уточняются.