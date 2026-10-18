В Кыргызстане состоится 15-е пленарное заседание ТюркПА

В Кыргызстане 19-20 октября состоится 15-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) и заседание Совета Ассамблеи.

Об этом Report сообщили в ТюркПА.

Согласно информации, темой пленарного заседания станет "Межпарламентское сотрудничество в тюркском мире в эпоху искусственного интеллекта и технологического прогресса".

В мероприятии, как ожидается, примут участие парламентские делегации стран-членов и стран-наблюдателей во главе с председателями парламентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Северного Кипра, а также представителей международных, в том числе тюркских организаций и других партнерских структур.

В рамках 15-го пленарного заседания также пройдут 5-е заседание Группы женщин-парламентариев и 5-е заседание Группы молодых парламентариев.