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    В Кыргызстане состоится 15-е пленарное заседание ТюркПА

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2026
    • 10:49
    В Кыргызстане состоится 15-е пленарное заседание ТюркПА

    В Кыргызстане 19-20 октября состоится 15-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) и заседание Совета Ассамблеи.

    Об этом Report сообщили в ТюркПА.

    Согласно информации, темой пленарного заседания станет "Межпарламентское сотрудничество в тюркском мире в эпоху искусственного интеллекта и технологического прогресса".

    В мероприятии, как ожидается, примут участие парламентские делегации стран-членов и стран-наблюдателей во главе с председателями парламентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Северного Кипра, а также представителей международных, в том числе тюркских организаций и других партнерских структур.

    В рамках 15-го пленарного заседания также пройдут 5-е заседание Группы женщин-парламентариев и 5-е заседание Группы молодых парламентариев.

    Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) Кыргызстан
    Qırğızıstanda TÜRKPA-nın 15-ci plenar iclası keçiriləcək
    TURKPA to hold 15th plenary session in Kyrgyzstan
    44 - Tezliklə
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