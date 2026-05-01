Сибига: Украина не получала от РФ предложений о перемирии на 9 мая

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не получал официальных предложений от России касательно прекращения огня на 9 мая.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать какой-то элемент конструктивизма. Президент Украины четко сказал, что на сегодняшний день украинская сторона никаких предложений от них не получала", – отметил глава ведомства.

По словам Сибиги, Украина привержена мирным усилиям и готова к безусловному прекращению огня, однако на данный момент соответствующих предложений от российской стороны не поступало.

Сибига отметил, что Киев считает необходимым сосредоточиться на поиске путей завершения войны и достижении устойчивого перемирия.

Он также назвал возможные "временные перемирия" попыткой политического и дипломатического маневра, подчеркнув, что Украина рассматривает их как инструмент информационного воздействия и внутренней пропаганды со стороны России.

Отметим, что 29 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По итогам разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин в контексте обсуждения российско-украинского конфликта сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на период празднования 81-й годовщины победы во Второй мировой войне (9 мая).