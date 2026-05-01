Сибига: Украина не получала от РФ предложений о перемирии на 9 мая
- 01 мая, 2026
- 19:12
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не получал официальных предложений от России касательно прекращения огня на 9 мая.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил журналистам в пятницу.
"Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать какой-то элемент конструктивизма. Президент Украины четко сказал, что на сегодняшний день украинская сторона никаких предложений от них не получала", – отметил глава ведомства.
По словам Сибиги, Украина привержена мирным усилиям и готова к безусловному прекращению огня, однако на данный момент соответствующих предложений от российской стороны не поступало.
Сибига отметил, что Киев считает необходимым сосредоточиться на поиске путей завершения войны и достижении устойчивого перемирия.
Он также назвал возможные "временные перемирия" попыткой политического и дипломатического маневра, подчеркнув, что Украина рассматривает их как инструмент информационного воздействия и внутренней пропаганды со стороны России.
Отметим, что 29 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По итогам разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин в контексте обсуждения российско-украинского конфликта сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на период празднования 81-й годовщины победы во Второй мировой войне (9 мая).