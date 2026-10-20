Лейла Абдуллаева и Брижит Макрон обсудили вопросы защиты женщин и детей
- 20 октября, 2026
- 19:00
Будьте в курсе главных новостей!
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева приняла участие в обеде женщин-послов с первой леди Франции Брижит Макрон, в ходе которого обсуждались вопросы положения женщин, защиты детей, образования и здравоохранения.
Как передает Report, об этом Абдуллаева сообщила на своей странице в соцсети Х.
"Обед женщин-послов с первой леди Франции. Искренние беседы на важные темы: женщины, дети, образование, здравоохранение и многое другое. Спасибо, госпожа Брижит Макрон, за уделенное время и гостеприимство!", - написала она.
Le déjeuner des femmes Ambassadeurs avec la Première dame de la France. Des discussions sincères sur des sujets importants: les femmes, les enfants, l'éducation, la santé et bien plus encore. Merci Madame Brigitte Macron pour votre temps et pour votre hospitalité! https://t.co/sl7CIv0uJQ— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) October 20, 2026