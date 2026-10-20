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    Лейла Абдуллаева и Брижит Макрон обсудили вопросы защиты женщин и детей

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 19:00
    Лейла Абдуллаева и Брижит Макрон обсудили вопросы защиты женщин и детей

    Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева приняла участие в обеде женщин-послов с первой леди Франции Брижит Макрон, в ходе которого обсуждались вопросы положения женщин, защиты детей, образования и здравоохранения.

    Как передает Report, об этом Абдуллаева сообщила на своей странице в соцсети Х.

    "Обед женщин-послов с первой леди Франции. Искренние беседы на важные темы: женщины, дети, образование, здравоохранение и многое другое. Спасибо, госпожа Брижит Макрон, за уделенное время и гостеприимство!", - написала она.

    Лейла Абдуллаева Бриджит Макрон Франция
    Leyla Abdullayeva ilə Bricit Makron arasında müzakirələr baş tutub
    Leyla Abdullayeva meets Brigitte Macron at women ambassadors' lunch
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    44 filmi

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